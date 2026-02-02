Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:48

Страшная авария с бензовозом унесла жизнь младенца

Двухмесячный ребенок погиб в аварии в Татарстане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На трассе М-7 в Татарстане произошло смертельное столкновение, в результате которого погибла двухмесячная девочка, сообщает региональная Госавтоинспекция. По предварительной версии, водитель автомобиля Renault Logan не выбрал безопасную скорость и дистанцию, врезавшись в остановившийся для очистки от снега бензовоз.

Водитель автомобиля Renault, 1994 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил наезд на стоящий впереди полуприцеп, водитель которого остановился очистить автомобиль от снега. В результате двухмесячный ребенок-пассажир автомобиля Renault скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о гибели семейной пары в результате аварии на территории Ленинградской области. Их семилетний ребенок был доставлен в медицинское учреждение в состоянии крайней тяжести.

Кроме того, в Центральном районе Новосибирска произошел наезд на 12-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил поворот направо и сбил ребенка, переходившего путь по ходу движения транспорта. Школьница получила травмы и была доставлена в больницу.

Татарстан
аварии
ДТП
дети
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный подозреваемый в деле о пропаже девятилетнего Павла исчез
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи-взяточника
Житель Крыма рассказал о первых минутах после начала мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Крыма
Продажи пива в Германии рухнули ниже времен пандемии COVID-19
Мощное землетрясение в Крыму 2 февраля: что известно, жертвы, разрушения
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.