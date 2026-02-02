Страшная авария с бензовозом унесла жизнь младенца Двухмесячный ребенок погиб в аварии в Татарстане

На трассе М-7 в Татарстане произошло смертельное столкновение, в результате которого погибла двухмесячная девочка, сообщает региональная Госавтоинспекция. По предварительной версии, водитель автомобиля Renault Logan не выбрал безопасную скорость и дистанцию, врезавшись в остановившийся для очистки от снега бензовоз.

Водитель автомобиля Renault, 1994 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, дистанцию и совершил наезд на стоящий впереди полуприцеп, водитель которого остановился очистить автомобиль от снега. В результате двухмесячный ребенок-пассажир автомобиля Renault скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о гибели семейной пары в результате аварии на территории Ленинградской области. Их семилетний ребенок был доставлен в медицинское учреждение в состоянии крайней тяжести.

Кроме того, в Центральном районе Новосибирска произошел наезд на 12-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Toyota RAV4 совершил поворот направо и сбил ребенка, переходившего путь по ходу движения транспорта. Школьница получила травмы и была доставлена в больницу.