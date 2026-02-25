Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026

Названы неочевидные последствия введения ГОСТа для отделки квартир

Депутат Чаплин: цены на новостройки могут вырасти из-за ГОСТа на отделку квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России могут вырасти цены на новостройки из-за введения ГОСТа на отделку квартир, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, ужесточение требований к качеству неизбежно повлияет на себестоимость строительства, так как девелоперам придется тщательнее контролировать подрядчиков и использовать более дорогие материалы.

Как новый ГОСТ повлияет на цены на квартиры? Эксперты предупреждают, что ужесточение требований к качеству отделки неизбежно повысит себестоимость строительства. Застройщикам придется тщательнее контролировать подрядчиков, использовать более качественные материалы и технологии, тратить больше времени на отделочные процессы. Эти издержки, скорее всего, будут заложены в конечную стоимость жилья. Однако, по мнению аналитиков, дополнительные затраты на отделку могут окупиться для девелоперов снижением числа судебных исков, объема гарантийных работ и повышением лояльности клиентов, что в условиях высокой конкуренции становится важным фактором, — пояснил Чаплин.

По словам депутата, новый стандарт четко пропишет, что считается качественной отделкой или браком. Он отметил, что это даст людям рычаг давления при приемке жилья. Парламентарий также подчеркнул, что теперь граждане смогут опираться на конкретные требования документа, и если, например, окно продувает или плитка уложена с перепадами, это станет поводом не подписывать акт и требовать переделки.

Новый ГОСТ для отделки квартир четко прописывает, что считать качественной отделкой, а что — браком. Это дает людям рычаг давления. Теперь при приемке можно опираться не на эмоции, а на конкретные требования документа. Если окно продувает, стена имеет уклон сверх допустимого или плитка уложена с перепадами, это повод не подписывать акт и требовать переделки. В парламенте также ожидают, что новый ГОСТ снизит нагрузку на суды — станет меньше споров, где каждая сторона трактует качество по-своему. Теперь есть единая линейка измерений, — подытожил Чаплин.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта начнет действовать новый стандарт ГОСТ Р 72509-2026. Он устанавливает единые правила для оценки качества внутренней отделки в новостройках.

