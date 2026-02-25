Названы неочевидные последствия введения ГОСТа для отделки квартир

В России могут вырасти цены на новостройки из-за введения ГОСТа на отделку квартир, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, ужесточение требований к качеству неизбежно повлияет на себестоимость строительства, так как девелоперам придется тщательнее контролировать подрядчиков и использовать более дорогие материалы.

Как новый ГОСТ повлияет на цены на квартиры? Эксперты предупреждают, что ужесточение требований к качеству отделки неизбежно повысит себестоимость строительства. Застройщикам придется тщательнее контролировать подрядчиков, использовать более качественные материалы и технологии, тратить больше времени на отделочные процессы. Эти издержки, скорее всего, будут заложены в конечную стоимость жилья. Однако, по мнению аналитиков, дополнительные затраты на отделку могут окупиться для девелоперов снижением числа судебных исков, объема гарантийных работ и повышением лояльности клиентов, что в условиях высокой конкуренции становится важным фактором, — пояснил Чаплин.

Новый ГОСТ для отделки квартир четко прописывает, что считать качественной отделкой, а что — браком. Это дает людям рычаг давления. Теперь при приемке можно опираться не на эмоции, а на конкретные требования документа. Если окно продувает, стена имеет уклон сверх допустимого или плитка уложена с перепадами, это повод не подписывать акт и требовать переделки. В парламенте также ожидают, что новый ГОСТ снизит нагрузку на суды — станет меньше споров, где каждая сторона трактует качество по-своему. Теперь есть единая линейка измерений, — подытожил Чаплин.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта начнет действовать новый стандарт ГОСТ Р 72509-2026. Он устанавливает единые правила для оценки качества внутренней отделки в новостройках.