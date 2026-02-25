В России упали оптовые цены на автозапчасти В России на 10–15% снизились оптовые цены на автозапчасти

В России упали оптовые цены на автозапчасти — в среднем стоимость сократилась на 10–15%, передают «Известия». В материале указано, что на рознице это пока не отразилось.

При этом, как отметили эксперты, наиболее заметно — на 16–18% — подешевели основные расходные материалы: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы. Участники рынка предположили, что такую динамику можно связать со стабилизацией курса юаня и нормализацией поставок автокомпонентов из Китая.

В статье также говорится, что стоимость нормо-часа на станциях техобслуживания (СТО) тем временем растет. Из-за этого, полагают аналитики, экономия, связанная с падением цен на запчасти, будет нивелироваться.

Ранее появилась информация, что нижегородский завод готовит к выпуску три новые модели под брендом Volga. Первой станет бизнес-седан на платформе Geely Preface стоимостью от 4 млн рублей, а также два кроссовера на базе Geely Monjaro — их цена начнется от 3 млн рублей.

Тем временем появилась информация, что средняя стоимость ОСАГО в России в январе 2026 года упала почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По словам главы Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николая Галушина, цена снизилась с 6960 рублей до 4617 рублей.