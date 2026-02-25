Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 05:58

В России упали оптовые цены на автозапчасти

В России на 10–15% снизились оптовые цены на автозапчасти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В России упали оптовые цены на автозапчасти — в среднем стоимость сократилась на 10–15%, передают «Известия». В материале указано, что на рознице это пока не отразилось.

При этом, как отметили эксперты, наиболее заметно — на 16–18% — подешевели основные расходные материалы: фильтры, тормозные колодки и диски, амортизаторы. Участники рынка предположили, что такую динамику можно связать со стабилизацией курса юаня и нормализацией поставок автокомпонентов из Китая.

В статье также говорится, что стоимость нормо-часа на станциях техобслуживания (СТО) тем временем растет. Из-за этого, полагают аналитики, экономия, связанная с падением цен на запчасти, будет нивелироваться.

Ранее появилась информация, что нижегородский завод готовит к выпуску три новые модели под брендом Volga. Первой станет бизнес-седан на платформе Geely Preface стоимостью от 4 млн рублей, а также два кроссовера на базе Geely Monjaro — их цена начнется от 3 млн рублей.

Тем временем появилась информация, что средняя стоимость ОСАГО в России в январе 2026 года упала почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По словам главы Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николая Галушина, цена снизилась с 6960 рублей до 4617 рублей.

автомобили
автозапчасти
цены
оптовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назначение БАДов в России возьмут под контроль
В России могут поставить спектакль про СВО
Кошатникам дали совет, как легко почистить зубы питомцу
В ГД хотят ввести господдержку компаний за помощь с жильем для сотрудников
Last.fm впервые после разблокировки в России попал на многомиллионный штраф
Турагент дала совет россиянам, планирующим отпуск в экзотической стране
Владельцам онлайн-платформ рассказали о важных изменениях с 1 марта
Кто получает самые высокие пенсии в России, как повысить выплаты в 2026-м
«Вопреки здравому смыслу»: Европа пытается сделать из Зеленского героя
Трамп заверил, что усердно трудится по вопросу Украины
Нутрициолог рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе
В российский плен попал агент СБУ, принимавший участие в бою с «Алешей»
Власти РФ закрыли лазейку для незаконно приватизированных акций
Руководителям рассказали, как бороться с выгоранием сотрудников
Автосписания возьмут под контроль: как вернуть деньги за онлайн-подписку
В России придумали альтернативу Starlink
«Черные люди — не обезьяны»: демократа вывели из зала во время речи Трампа
Кондитер рассказал, как правильно есть шоколад
Нутрициолог ответила, кому рекомендована манная крупа
«Торнадо» разнес военные склады ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 февраля
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.