Макак Панч в зоопарке в Японии завел подружку

17 марта 2026 в 12:38

Макак Панч в зоопарке в Японии предпочел живую подружку игрушечной маме

Ставший звездой соцсетей детеныш макаки по кличке Панч из зоопарка в японском городе Итикава, ранее не расстававшийся с плюшевой игрушкой, обрел подружку, сообщают пользователи платформы Х. Обезьянка по кличке Момо активно вовлекает Панча в игры.

Теперь стоит Момо игриво потянуть его за хвост, как Панч тут же оборачивается к ней. Оставив игрушку, он начинает возню с новой подругой. По словам очевидцев, первая дружеская оплеуха полностью вытесняет из его сознания плюшевого орангутанга.

Судя по сообщениям в соцсети Х, приятели носятся наперегонки, прыгают и нежно обнимаются. Однако нежный период быстро сменяется шуточной борьбой, в процессе которой обезьянки опрокидывают друг друга.

Ранее сообщалось, что сотрудники японского зоопарка хотят забрать у одинокого детеныша макаки Панча плюшевого орангутана. Журналисты рассказали, что оставшееся без матери животное быстро привязалось к игрушке. Как объяснили сотрудники учреждения, макаке недавно исполнилось шесть месяцев, с этого возраста детеныши постепенно отходят от матери.

Зоопсихолог Стелла Малетина выразила мнение, что малыш японской макаки Панч никогда не станет своим в новой стае, потому что не сможет усвоить ее язык. Она указала на то, что его воспитывали люди. Эксперт подчеркнула, что ученые и сотрудники зоопарка хорошо справились с адаптацией макаки.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

