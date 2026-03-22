Агрессивная мартышка прокусила руку четырехлетнему ребенку

Обезьяна покусала четырехлетнего ребенка во Вьетнаме, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, семья из России была на экскурсии в Далате: на одной из остановок им показывали животных. Дети аккуратно покормили мартышек, и когда уже хотели отойти, одна из них резко схватила мальчика за руку, подтащила поближе к себе и укусила.

Родители обратились в страховую компанию, где им заявили, что нужно экстренно поехать в больницу, чтобы поставить прививки и зашить рану. Ребенку поставили четыре вакцины, осталось еще три. Также ему назначили курс антибиотиков. По возвращении в Россию мальчику тоже предстоит поставить несколько прививок.

Ранее на Тайване две обезьяны пробрались в жилой дом, устроили кражу на кухне, а одна из макак даже ударила хозяйку. Женщина рассказала, что ранним утром животные проникли в дом в поисках еды. В это время рядом спокойно спали ее дети. Заметив незваных гостей, местная жительница взяла палку, чтобы прогнать их.

До этого в зоопарке американского города Мемфиса обезьяна бонобо разбила стекло вольера и набросилась на посетителей. Чтобы освободиться из клетки, она использовала камень. По предварительным данным, бонобо не понравились кривляющиеся люди.