22 марта 2026 в 18:52

Агрессивная мартышка прокусила руку четырехлетнему ребенку

Обезьяна напала на четырехлетнего ребенка во Вьетнаме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обезьяна покусала четырехлетнего ребенка во Вьетнаме, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, семья из России была на экскурсии в Далате: на одной из остановок им показывали животных. Дети аккуратно покормили мартышек, и когда уже хотели отойти, одна из них резко схватила мальчика за руку, подтащила поближе к себе и укусила.

Родители обратились в страховую компанию, где им заявили, что нужно экстренно поехать в больницу, чтобы поставить прививки и зашить рану. Ребенку поставили четыре вакцины, осталось еще три. Также ему назначили курс антибиотиков. По возвращении в Россию мальчику тоже предстоит поставить несколько прививок.

Ранее на Тайване две обезьяны пробрались в жилой дом, устроили кражу на кухне, а одна из макак даже ударила хозяйку. Женщина рассказала, что ранним утром животные проникли в дом в поисках еды. В это время рядом спокойно спали ее дети. Заметив незваных гостей, местная жительница взяла палку, чтобы прогнать их.

До этого в зоопарке американского города Мемфиса обезьяна бонобо разбила стекло вольера и набросилась на посетителей. Чтобы освободиться из клетки, она использовала камень. По предварительным данным, бонобо не понравились кривляющиеся люди.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители многоквартирного дома пожаловались на «террор» ворон
Украинские аналитики предрекли отказ ЕС от поддержки Киева
Букмекеры оценили шансы Овечкина забить тысячный гол в матче с «Колорадо»
В Крыму рассекретили бизнес-проект «клана» Зеленского в Черном море
В Германии ответили на вопрос, возможен ли мир в Европе без участия России
В Донецке произошел крупный блэкаут
Дептранс назвал часы возможных перекрытий в Москве
«Готовьтесь к грядущим мрачным дням»: в США оценили ультиматум Трампа Ирану
На Западе раскрыли, как США наступили себе на «энергетическое горло»
В ходе выборов во Франции скончались уже два человека
Пашинян извинился перед женщиной после скандала в метро
Украинские БПЛА атаковали северный регион России
Названы самые ленивые члены британской Палаты лордов
Что известно о схождении Благодатного огня в условиях военных ограничений?
Орбан объяснил, как «немецкая логика» по Украине разрушает ЕС
Агрессивная мартышка прокусила руку четырехлетнему ребенку
«Зенит» разгромил московское «Динамо»
В Германии нашлись те, кто категорически против создания армии ЕС
Одесский ресторан лишился поваров из-за «людоловов»
Число сбитых БПЛА увеличилось в два раза в Брянской области
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
