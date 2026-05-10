10 мая 2026 в 14:30

Зоопарку пожертвовали почти 15 млн рублей после истории обезьяны Панча

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зоопарку в японском городе Итикава пожертвовали более $200 тыс. (14,8 млн рублей) после громкой истории макаки по кличке Панч, пишет The New York Times. Тысячи людей ежедневно приходят, чтобы увидеть детеныша, брошенного матерью из-за тяжелых родов в аномальную жару и нашедшего утешение в плюшевом орангутане.

После этого фанаты со всего мира начали присылать ему рисунки и игрушки, в IKEA закончились эти самые орангутаны, а число посетителей зоопарка выросло втрое — до 90 тыс. в марте. Смотритель признается: он надеется, что когда-нибудь макака вырастет и станет самостоятельной. Директор зоопарка заявил, что его цель — обеспечить Панчу лучшие условия, хотя защитники животных требуют перевести его в заповедник.

Ранее сообщалось, что у макаки Панча сложились теплые отношения с его младшим братом Чими. Панч даже поделился с родственником своей мягкой игрушкой и начал защищать его от старших обезьян-забияк. Макака только учится ходить, перебирая лапками и кувыркаясь. Панч следит за малышом, но сохраняет дистанцию, опасаясь реакции невзлюбившей его матери.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
