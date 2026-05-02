Макака Панч из японского зоопарка нашел нового друга Зоопарк Итикавы рассказал о дружбе макаки Панча и его младшего брата Чими

У макаки Панча сложились теплые отношения с его младшим братом Чими, передает зоопарк города Итикава в X. Панч даже поделился с родственником своей мягкой игрушкой и начал защищать его от старших обезьян-забияк.

Макака только учится ходить, перебирая лапками и кувыркаясь. Панч следит за малышом, но сохраняет дистанцию, опасаясь реакции невзлюбившей его матери.

Панч стал звездой интернета, когда кадры с ним впервые появились в Сети. Макака пряталась от своих сородичей с мягкой игрушкой.

Ранее глава зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага сообщил о трудностях, возникших из-за всемирной популярности детеныша японской макаки по кличке Панч. Повышенное внимание туристов привело к росту агрессии внутри обезьяньей группы, что вызывает серьезное беспокойство у администрации. Чтобы минимизировать негативное влияние на животных, в парке установили специальные перегородки для увеличения дистанции между посетителями и вольером. Директор подчеркнул, что безопасность и психическое здоровье макак остаются приоритетом для них.