02 мая 2026 в 10:25

Макака Панч из японского зоопарка нашел нового друга

Зоопарк Итикавы рассказал о дружбе макаки Панча и его младшего брата Чими

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У макаки Панча сложились теплые отношения с его младшим братом Чими, передает зоопарк города Итикава в X. Панч даже поделился с родственником своей мягкой игрушкой и начал защищать его от старших обезьян-забияк.

Макака только учится ходить, перебирая лапками и кувыркаясь. Панч следит за малышом, но сохраняет дистанцию, опасаясь реакции невзлюбившей его матери.

Панч стал звездой интернета, когда кадры с ним впервые появились в Сети. Макака пряталась от своих сородичей с мягкой игрушкой.

Ранее глава зооботанического парка города Итикава Такаси Ясунага сообщил о трудностях, возникших из-за всемирной популярности детеныша японской макаки по кличке Панч. Повышенное внимание туристов привело к росту агрессии внутри обезьяньей группы, что вызывает серьезное беспокойство у администрации. Чтобы минимизировать негативное влияние на животных, в парке установили специальные перегородки для увеличения дистанции между посетителями и вольером. Директор подчеркнул, что безопасность и психическое здоровье макак остаются приоритетом для них.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Глава Крыма назвал черный день русской истории
«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России
Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая
«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским
Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд
Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами
«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики
Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском
«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО
В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов
ФНС постучалась в двери известного российского вратаря
В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом
Еще один важный пролив закрыли для судоходства
Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок
Зеленский выбрал новую площадку для переговоров с Россией
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

