Бой с Каспаровым, загадочная травма, две жены: как живет Анатолий Карпов

Гроссмейстеру Анатолию Карпову исполнилось 75 лет. В 1970-х шахматист был одним из самых известных спортсменов СССР. За его титульными матчами против Виктора Корчного и Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) следили миллионы людей. Как Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам, что известно о его личной жизни, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Карпов стал шахматистом

Карпов родился 23 мая 1951 года. Родители заметили у ребенка способности к шахматам еще в детстве и поддерживали его интерес. Отец научил Карпова играть в пять лет. Анатолий вырос в небольшом городе Златоусте, однако получил возможность заниматься шахматами профессионально и стал одним из лучших в мире.

В девять лет Карпов стал обладателем своего первого разряда, а в 11 — кандидатом в мастера спорта. Через год Анатолию удалось пройти отбор и поступить в престижную школу первого советского чемпиона мира Михаила Ботвинника. Статус мастера спорта Карпов получил в 15 лет, став самым молодым обладателем такого звания в СССР. В 1969 году Анатолий был признан международным мастером, а в 1970-м — международным гроссмейстером.

Как Карпов стал 12-м чемпионом мира по шахматам

В 1974 году Карпов успешно выиграл претендентские матчи, и его ждал поединок за шахматную корону против легендарного немецкого гроссмейстера Бобби Фишера. Однако встреча так и не состоялась. Фишер выдвинул 64 требования для проведения матча. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отклонила всего одно: сохранение титула в случае ничьей по партиям. В результате отказа Карпов стал 12-м чемпионом мира. История Анатолия уникальна — он стал чемпионом, не проводя титульной встречи и не играя ни одного матча с предшественником.

Первенство мира по шахматам 1974 года. Финальный матч претендентов Виктора Корчного и Анатолия Карпова (слева) Фото: Дмитрий Донской /РИА Новости

Одним из самых выдающихся матчей Карпова считается поединок на Филиппинах против покинувшего СССР Виктора Корчного в 1978 году. Их противостояние символизировало не только соперничество на шахматной доске, но и глобальное противостояние между Советским Союзом и Западом. Матч продолжался более трех месяцев, гроссмейстеры сыграли 32 партии, по итогу которых Карпов сохранил титул чемпиона мира.

Большое внимание привлек поединок Карпова против Каспарова. С сентября 1984 по февраль 1985 года в Москве они боролись за звание чемпиона мира. Оба шахматиста имели впечатляющие достижения и репутацию в шахматном мире. В этом историческом противостоянии было сыграно рекордное количество игр — 48.

Первые четыре матча остались за Карповым. После многочисленных ничьих Анатолий сделал счет 5:0, но Каспаров не сдавался. В 47-й и 48-й партиях Гарри удалось победить и сократить разницу до 5:3, после чего президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес решил прервать матч, сославшись на истощение физических и психологических ресурсов участников. Несмотря на протесты обоих гроссмейстеров, поединок был отложен и признан несостоявшимся. В новом матче в июле 1986 года Каспаров победил Карпова на одно очко.

После распада прежней системы чемпионатов мира Карпов побеждал трижды. Он был сильнее Яна Тиммана в 1993 году и Гаты Камского в 1996-м, а также выиграл первый чемпионат-турнир по олимпийской системе в 1998-м, в финале оказавшись сильнее Вишванатана Ананда.

Анатолий Карпов с женой Натальей во время посещения магазина игрушек в Нью-Йорке, 1990 год Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Что известно о личной жизни Карпова

Гроссмейстер был дважды женат. От первого брака с Ириной Куимовой у него есть сын Анатолий Карпов — младший 1979 года рождения. Он работает лор-хирургом в Санкт-Петербурге. Долго эти отношения не продлились. Ирина не смогла примириться с постоянными разъездами шахматиста и ушла к другому мужчине.

В 1987 году Карпов женился на Наталье Булановой, с которой вместе живет до сих пор. У них есть дочь София. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО.

Чем сейчас занимается Карпов

В 1999 году, незадолго до завершения карьеры шахматиста, Анатолий учредил газодобывающую компанию «Петромир». В 2000-х он был в Президентском совете по культуре и Общественной палате РФ.

Сейчас Карпов является членом комитета Госдумы по делам национальностей. Он также активно занимается развитием шахмат. Карпов написал несколько книг, которые пользуются большой популярностью. Среди них «Цветной шахматный учебник», «Практический эндшпиль: стратегия, тактика, техника» и «Неисчерпаемые шахматы». В Москве работает школа шахмат имени Карпова. Гроссмейстер также помогает развивать детский и юношеский спорт.

С 2022 года Карпов является почетным президентом Федерации шахмат РФ. Он является председателем шахматной школы «Дети Чернобыля» и Всероссийских соревнований «Белая ладья».

31 октября 2022 года стало известно, что Карпов попал в больницу в тяжелом состоянии в результате падения на улице рядом со зданием Госдумы. СМИ публиковали противоречивую информацию, что якобы он получил переломы, впал в кому и был подключен к ИВЛ. Сообщали даже, что гроссмейстер находился в состоянии алкогольного опьянения, был избит и с ним случился инсульт.

Анатолий Карпов на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 2020 год Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Позднее помощник Карпова опроверг «криминальную составляющую» и заявил, что в течение недели депутат Госдумы будет выписан. Супруга Карпова рассказала, что гроссмейстер «упал в кругу семьи».

Карпов продолжает активно следить за событиями в мире шахмат. В марте в одном из интервью он заявил, что хотел бы сыграть партию с Хосе Раулем Капабланкой. Среди нынешних гроссмейстеров он выделил норвежца Магнуса Карлсена. Карпов заявил, что основная проблема шахматного спорта в России заключается в отсутствии государственной программы развития.

«У нас была великая советская шахматная школа. Не так сложно составить проект на ее базе. Было бы желание у Министерства спорта заняться шахматами. А так все наши потери — это потери от того, что пропала школа», — сказал Карпов.

