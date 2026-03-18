18 марта 2026 в 13:42

Карпов раскрыл главную проблему шахматного спорта в России

Карпов: проблемой шахматного спорта РФ стало отсутствие госпрограммы развития

Анатолий Карпов Анатолий Карпов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Основная проблема шахматного спорта в России заключается в отсутствии государственной программы развития, заявил KP.RU гроссмейстер и чемпион мира Анатолий Карпов. По его мнению, упущения государства приводят к тому, что отечественные шахматисты испытывают трудности с попаданием в мировую десятку.

Государство пока не приняло программу развития шахмат. И проекта пока нет. У нас была великая советская шахматная школа. Не так сложно составить проект на ее базе. Было бы желание у Министерства спорта заняться шахматами. А так все наши потери — это потери от того, что пропала школа, — высказался Карпов.

Он добавил, что в Тюмени запустили программу по развитию шахматного спорта, не имеющую аналогов в России. В ее рамках проводят чемпионаты сельских клубов. Однако государство не оказывает финансовую поддержку этому, заключил гроссмейстер.

Ранее Карпов заявил, что хотел бы сыграть партию с кубинским шахматистом Хосе Раулем Капабланкой. Среди нынешних спортсменов он выделил Магнуса Карлсена. По мнению Карпова, достижения этого норвежца впечатляют.

