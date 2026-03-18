18 марта 2026 в 13:28

Карпов признался, с кем из шахматистов хотел бы сыграть партию

Карпов признался, что хотел бы сыграть в шахматы с Хосе Раулем Капабланкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гроссмейстер и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил в беседе с KP.RU, что хотел бы сыграть партию с кубинским шахматистом Хосе Раулем Капабланкой. Среди нынешних спортсменов он выделил Магнуса Карлсена. По мнению Карпова, достижения этого норвежца впечатляют.

Капабланка — мой заочный учитель. С ним я бы с удовольствием сыграл. Прекрасный был шахматист, — отметил Карпов.

Он добавил, что Карлсен входит в его личный список лучших шахматистов всех времен. Гроссмейстер назвал его выдающейся фигурой в этом виде спорта, и вспомнил, что играл с Карлсеном в быстрые шахматы, когда тот еще не был чемпионом мира.

Ранее Карпов заявил, что победа шахматистки Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду является блестящим результатом. Такой успех он связал с возвращением флага и гимна российским спортсменам.

