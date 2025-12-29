«Блестящий результат»: Карпов о победе Горячкиной на ЧМ по шахматам Карпов назвал блестящим результатом победу Горячкиной на ЧМ по быстрым шахматам

Победа шахматистки Александры Горячкиной на чемпионате мира по рапиду является блестящим результатом, заявил в беседе с «Чемпионатом» гроссмейстер и 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Такой успех он связал с возвращением флага и гимна российским спортсменам.

Александра — молодец. Она уже бывала чемпионкой мира, а сейчас новый успех — блестящий результат. Поздравляю ее. Безусловно, влияет возвращение россиянам флага и гимна. Как мы видим, это сказывается положительно, — высказался Карпов.

Ранее Горячкина впервые за свою карьеру стала победительницей чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. Она одержала победу над китаянкой Чжу Цзиньэр. Горячкина стала третьей россиянкой, удостоившейся такой награды.