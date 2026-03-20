Американский хостинг-гигант уходит из России cPanel и Plesk прекратят обслуживание клиентов из России с 31 марта

Американская компания WebPros, владеющая крупнейшими в мире панелями управления серверами cPanel и Plesk, с 31 марта прекращает обслуживание клиентов из России и Белоруссии, сообщили ТАСС источники на рынке. Затронутые пользователи сохранят доступ к услугам до конца марта, после чего все подписки будут аннулированы, деньги за этот период взиматься не будут.

Мы искренне сожалеем о любых неудобствах, которые может вызвать эта ситуация, и ценим ваше понимание, так как соблюдаем обязательные требования законодательства, — говорится в сообщении.

