Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 20:27

Американский хостинг-гигант уходит из России

cPanel и Plesk прекратят обслуживание клиентов из России с 31 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американская компания WebPros, владеющая крупнейшими в мире панелями управления серверами cPanel и Plesk, с 31 марта прекращает обслуживание клиентов из России и Белоруссии, сообщили ТАСС источники на рынке. Затронутые пользователи сохранят доступ к услугам до конца марта, после чего все подписки будут аннулированы, деньги за этот период взиматься не будут.

Мы искренне сожалеем о любых неудобствах, которые может вызвать эта ситуация, и ценим ваше понимание, так как соблюдаем обязательные требования законодательства, — говорится в сообщении.

Ранее кабинет министров утвердил пакет ограничительных мер для повторного выхода на российский рынок иностранных контейнерных перевозчиков, покинувших страну в 2022 году. Согласно утвержденному документу, компании из недружественных стран получат доступ к работе на указанных направлениях лишь после выполнения строгого перечня требований.

Кроме того, немецкая корпорация Wella, покинувшая российский рынок, решила оформить в стране четыре бренда для производства косметических средств по уходу за волосами. Соответствующие заявки были направлены в феврале нынешнего года, в числе прочих марок заявлен ILLUMINA COLOR.

США
серверы
компании
Россия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.