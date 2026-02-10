При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить

При блокировке Telegram могут удалиться все данные: как сохранить

Полная блокировка Telegram может отрезать пользователей от всех накопленных там данных, личных переписок, архивов, источников информации. Как спасти свои данные в случае блокировки, удалятся ли они?

Заблокируют ли Telegram окончательно

10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что в отношении Telegram были введены ограничения: работу мессенджера замедлили, что затруднило пользователям доступ к информации. Согласно заявлению РКН, мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. Регулятор подчеркнул, что готов работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.

«Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — подчеркнули в ведомстве.

Зампред ИТ-комитета Госдумы Андрей Свинцов призвал Telegram брать пример с TikTok и легализоваться на территории России.

«Telegram тоже должен для себя принять решение. Я уверен, по этому пути пойдут все страны, у которых есть суверенитет», — подчеркнул Свинцов в разговоре с NEWS.ru.

Ту же рекомендацию дал экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Сколько данных хранится на серверах Telegram, что с ними будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram не раскрывает точных данных по объему места, занятого загруженной пользователями информацией на своих серверах. Известно, что этот объем очень велик: каждый пользователь Telegram за один раз может загрузить на сервер до 2 Гб информации (пользователь Telegram Premium — до 4 Гб), при этом прямых ограничений на количество данных для аккаунта нет: папка «Сохраненные сообщения» действует фактически как «бесконечное облако», указывают ИТ-эксперты.

С учетом того, что у мессенджера свыше 1 млрд активных пользователей, объем реального хранилища составляет петабайты (миллионы гигабайт) и более. Это соответствует полной загрузке крупных коммерческих дата-центров.

РКН и другие российские органы власти неоднократно указывали, что на серверах Telegram хранится огромное количество экстремистского, террористического, русофобского и иного контента, противоречащего законодательству РФ. Основатель Telegram Павел Дуров подчеркивал, что компания сотрудничает не только с Россией, но и другими государствами для оперативного удаления подобных материалов.

Как сохранить свои фото, видео, файлы при блокировке Telegram

10 февраля многие пользователи Telegram столкнулись с невозможностью получить доступ к загруженным в систему мессенджера файлам — скорость скачивания данных замедлена так сильно, что Telegram стал пригоден только для отправки сообщений и небольших файлов.

Эксперт в области IT, владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что у Telegram нет функции автоматической выгрузки данных.

«Проверенным вариантом остается сохранение необходимых материалов в ручном режиме, загрузив самостоятельно фото и видео. Можно также загружать конкретные чаты, такая функция представлена в мессенджере», — отметил Муртазин в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт подчеркнул, что даже в случае блокировки Telegram данные пользователей не исчезнут: все остается на серверах.

Telegram позволяет экспортировать свои переписки в виде файлов с помощью функции «Экспорт данных из Telegram». Можно выгрузить конкретный чат или выгрузить все данные; в результате получится архив с папками chat_0001, chat_0002 и т. п. и файлом export_results.html, через который удобно просматривать переписки в браузере и находить нужные файлы.

Все эти меры помогают в случае, если утрачен доступ к рабочему устройству. Если заблокирован сам сервис в стране, но аккаунт остался, «выкачать» его можно будет только в другой юрисдикции — облачные данные останутся на серверах Telegram.

Читайте также:

А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера

Telegram разблокируют при одном условии: подробности, надолго ли замедление

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Подписывайтесь на наш MAX