IT-эксперт объяснил, как не потерять данные в Telegram в случае блокировки

Российским пользователям Telegram следует использовать ручное сохранение важных материалов, чтобы не потерять их в случае возможной блокировки мессенджера, заявил NEWS.ru IT-эксперт, владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, автоматические решения для выгрузки информации с платформы работают недостаточно надежно.

Насколько мне известно, у Telegram нет функции автоматической выгрузки данных. Есть сторонние программы, которые способны криво загружать их. Проверенным вариантом остается сохранение необходимых материалов в ручном режиме. Загружайте самостоятельно фото и видео в фотопленку телефона. Можно также скачать конкретные чаты, такая функция представлена в мессенджере. Я сомневаюсь, что данные из Telegram исчезнут, все остается на серверах, — пояснил Муртазин.

Ранее депутат Государственной думы Николай Новичков допустил полный запрет Telegram в России в будущем. Он заявил, что важно ужесточать борьбу с мошеннической деятельностью, которая ведется через платформу.

