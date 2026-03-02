Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 19:59

Политолог оценил шансы аятоллы Арафи стать постоянным лидером Ирана

Политолог Мирзаян допустил, что Арафи станет постоянным лидером Ирана

Аятолла Алиреза Арафи Аятолла Алиреза Арафи Фото: Tasnim/Keystone Press Agency/Global Look Press
У аятоллы Алирезы Арафи, назначенного исполняющим обязанности верховного лидера Ирана, есть шансы получить постоянный пост, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-международник Геворг Мирзаян. По его словам, убитый Али Хаменеи когда-то тоже начинал с «переходной» должности.

Нужно понимать, что когда умер Рухолла Хомейни, тоже избирали временную фигуру. Ею был Хаменеи, который даже не имел статуса марджи (великого аятоллы). К тому же он тяжело болел, многие думали, что он умрет. А он выжил и правил страной 36 лет после этого, — напомнил эксперт.

По мнению эксперта, Арафи имеет все шансы сплотить вокруг себя иранскую нацию.

Народ уже это сделал. Хотя по большому счету, дело не в народе. Ведь сплотились пока что скорее даже не вокруг Арафи, а вокруг мученической смерти Али Хаменеи. Но Арафи будет это использовать, — отметил Мирзаян.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп поверг Ближний Восток в хаос и боится дальнейшей гибели своих солдат.

