Лидер Ирана стал целью для американских ракет

Правительство США рассматривает сценарий ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, сообщает газета Politico. По ее данным, нанесение удара по главе государства является частью тактики по «обезглавливанию» руководства страны. Официально американская сторона пока не озвучивала таких планов.

Вариантом является «удар для удаления верхушки», то есть нанесение удара по верховному лидеру Ирана, — рассказал неназванный источник газеты в правительстве.

В то же время в Тегеране уже начали готовиться к возможной гибели Хаменеи, сообщает газета New York Times. В частности составляется список преемников как самого аятоллы, так и армейских командиров, которые также могут стать жертвами американских ударов.

Ранее в СМИ сообщили, что Иран на непрямых переговорах с США предложил закупить американские самолеты, рассмотреть совместные инвестиции и предоставить доступ к нефтяным и газовым месторождениям. Дипломаты рекомендовали спецпосланнику американского президента Стиву Уиткоффу выделить ядерную программу в отдельный трек.