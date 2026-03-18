Захарова отметила отсутствие реакции МАГАТЭ на удар по АЭС «Бушер»

Захарова: Россия ждет от МАГАТЭ осуждения удара по АЭС «Бушер»

Россия ожидает от МАГАТЭ и мирового сообщества жесткой реакции на обстрел атомной электростанции «Бушер», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам российского дипломата, подобные атаки на ядерные объекты недопустимы и требуют немедленной оценки со стороны профильных международных институтов.

Рассчитываем на соответствующую реакцию всех ответственных и здравомыслящих членов международного сообщества и прежде всего государств Персидского залива, — подчеркнула Захарова.

Организация по атомной энергии Ирана сообщила о падении реактивного снаряда на территорию станции, отметив, что инцидент обошелся без человеческих жертв и разрушений инфраструктуры. Однако Москва настаивает на том, что безопасность станции, находящейся под гарантиями МАГАТЭ, должна быть безусловным приоритетом для всех.

До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что неизвестные силы ударили вечером 17 марта по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.