Министр обороны РФ Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в зону специальной военной операции. Глава ведомства проинспектировал подразделения группировки войск «Север» и заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач, — говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе проверки было уделено двум ключевым направлениям: расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению оборонительных рубежей в приграничных регионах России. В министерстве подчеркнули, что работа по усилению защиты территорий продолжается.

Ранее Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».