18 марта 2026 в 17:47

Белоусов проинспектировал группировку войск «Север» в зоне СВО

Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 марта совершил рабочую поездку в зону военной операции, где проинспектировал подразделения группировки войск «Север», сообщила пресс-служба Минобороны России. Глава военного ведомства также заслушал доклады командования о ходе выполнения боевых задач.

Особое внимание в ходе проверки было уделено двум ключевым направлениям: расширению полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, а также укреплению оборонительных рубежей в приграничных регионах России. В министерстве подчеркнули, что работа по усилению защиты территорий продолжается.

Ранее Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Запад».

