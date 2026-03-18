В Крыму отчитались перед Путиным о выпитых за его здоровье рюмках

Путин сделал шутливое замечание Аксенову за рюмку в честь праздника

Президент России Владимир Путин сделал шутливое замечание главе Крыма Сергею Аксенову во время видеосовещания, посвященного 12-й годовщине воссоединения полуострова с РФ. Поводом стало его признание, что он не раз поднимал рюмку за здоровье главы государства, празднуя эту дату.

Пора бы прекратить, достаточно, — отреагировал Путин.

В ответ Аксенов отметил, что все тосты проводились в нерабочее время, чем вызвал улыбку главы государства. В ходе совещания руководитель республики также поблагодарил правительство за поддержку региона. Он отметил, что Крым участвует во всех госпрограммах, что обеспечило колоссальный скачок развития: за 12 лет в регионе построили дороги, детские сады и большие школы.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление жителям Севастополя по случаю годовщины воссоединения с Россией. Спикер назвала мартовский референдум историческим событием, продемонстрировавшим исключительное единство горожан. Матвиенко подчеркнула, что принятое тогда решение полностью оправдало ожидания людей.