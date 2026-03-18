18 марта 2026 в 09:19

Матвиенко поздравила Севастополь с годовщиной воссоединения с Россией

Фото: Совет Федерации РФ/РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление жителям Севастополя по случаю годовщины воссоединения с Россией. Спикер назвала мартовский референдум историческим событием, продемонстрировавшим исключительное единство горожан ,передает пресс-служба председателя.

Матвиенко подчеркнула, что принятое тогда решение полностью оправдало ожидания людей и запустило процесс масштабных преобразований во всех сферах жизни города-героя.

В современной истории Севастополя это событие стало по-настоящему судьбоносным, — заявила она.

Спикер Совфеда особо отметила мужество севастопольцев, сохранивших верность принципам в период испытаний. По ее словам, власти региона сегодня успешно развивают экономику, создавая комфортную среду для бизнеса и привлекая инвестиции. В поздравлении также упоминается ввод новых инфраструктурных объектов, что способствует укреплению российской государственности и росту благополучия местных жителей.

Ранее американский режиссер-документалист и общественник Реджинальд Тремблей заявил, что Крым окончательно закрепился в составе России и никогда не станет украинским. По его мнению, любые попытки давления, шантажа или угроз со стороны западных стран и Украины в адрес жителей полуострова оказались абсолютно безрезультатными.

Крым
Россия
Валентина Матвиенко
Совет Федерации
