Крым окончательно закрепился в составе России и никогда не станет украинским, заявил РИА Новости американский режиссер-документалист и общественник Реджинальд Тремблей. По его мнению, любые попытки давления, шантажа или угроз со стороны западных стран и Украины в адрес жителей полуострова оказались абсолютно безрезультатными.

Угрозы нацистского режима в Киеве вернуть Крым обратно на Украину — это попытка выдать желаемое за действительное. Этого никогда не произойдет, — подчеркнул документалист.

Режиссер напомнил, что Крым воссоединился с РФ 12 лет назад после легитимного референдума, и с тех пор интеграция региона стала необратимым процессом. Комментируя регулярные заявления официального Киева о планах по захвату полуострова, Тремблей назвал их оторванными от реальности фантазиями.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков заявил, что День воссоединения с Россией, отмечаемый ежегодно 18 марта, является важным историческим событием для всех жителей полуострова. По его словам, они всегда чувствовали себя русскими и говорили на русском языке.