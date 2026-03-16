16 марта 2026 в 17:57

В Крыму высказались о важности Дня воссоединения с Россией

Депутат Цеков назвал День воссоединения с РФ очень важным событием для крымчан

День воссоединения с Россией, отмечаемый ежегодно 18 марта, является важным историческим событием для всех крымчан, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, местные жители всегда чувствовали себя русскими и говорили на русском языке.

Мы уже начали отмечать [День воссоединения с Россией], потому что сегодня день проведения Крымского референдума. Для нас это очень важное событие, потому что крымчане всегда чувствовали себя русскими, говорили на русском языке и любили Россию. Люди отстояли свой выбор. Сегодня у нас традиционно возложили цветы и венки к памятнику «Народному ополчению всех времен». Состоялось торжественное заседание и концерт. По большому счету, мы всегда отмечаем это событие где-то три дня, с 16 по 18 марта, — отметил Цеков.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что воссоединение Крыма с Россией позволило предотвратить угрозу уничтожения полуострова, которая существовала в период нахождения региона в составе Украины. По словам политика, референдум, проведенный в Крыму в 2014 году, стал образцом решения региональных проблем.

