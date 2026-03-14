Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 17:02

Депутат объяснил, почему Крыму необходимо было вернуться к России

Депутат Константинов: Крыму в составе Украины грозило уничтожение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Воссоединение Крыма с Россией позволило предотвратить угрозу уничтожения полуострова, которая существовала в период нахождения региона в составе Украины, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По словам политика, референдум, проведенный в Крыму в 2014 году, стал образцом решения региональных проблем.

Крымчане 12 лет назад вернулись в свое цивилизационное пространство. Ушла угроза уничтожения самой республики, самого Крыма, всех ценностей, которые были связаны и важны для Крыма, — сказал Константинов.

Парламентарий также подчеркнул, что это событие послужило хорошим уроком для тех, кто любит свергать законные правительства и организовывать государственные перевороты.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия очень ценит жителей Крыма, которые в 2014 году в ходе референдума решили отдать свой голос за воссоединение со страной. Представитель Кремля подчеркнул, что страна гордится такими людьми.

Крым
Россия
Украина
депутаты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.