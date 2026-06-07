В ЦИК Армении раскрыли данные по явке на выборах в парламент

Голосование на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

В ЦИК Армении раскрыли данные по явке на выборах в парламент ЦИК Армении: явка на парламентских выборах составила 58,97%

Явка на парламентских выборах в Армении, состоявшихся 7 июня, к моменту закрытия участков в 20:00 по местному времени (19:00 мск) достигла 58,97%, сообщил на пресс-конференции в Ереване председатель Центральной избирательной комиссии республики Ваагн Овакимян. Данный показатель значительно превышает результат предыдущих внеочередных выборов 20 июня 2021 года, когда явка составила 49,41%, передает ТАСС.

По состоянию на 20:00, 1 476 597 граждан проголосовали на выборах в Армении. Явка составила 58,97%, — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что избирательные полномочия граждан республики, длительное время проживающих за рубежом, необходимо урезать. Он считает подобное ограничение юридически оправданным, однако политически безответственным поведением тех, кто прилетает отдать голос на пару часов и тут же покидает страну.

Кроме того, пресс-секретарь блока «Сильная Армения» Марианна Каграманян заявила, что члены правящей партии «Гражданский договор» систематически и грубо нарушают процедуру голосования. По ее утверждению, Центральная избирательная комиссия вместе с полицией закрывают глаза на тревожное положение дел и фактически устранились от надзора за процессом.