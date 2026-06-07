Примерно половина населения Украины была утрачена за годы независимости из-за эмиграции, низкой рождаемости и вооруженного противостояния, заявила в соцсети X бывший пресс-секретарь украинского главы Владимира Зеленского Юлия Мендель. Экс-спикер подчеркнула, что Киев не может позволить себе дальнейшее следование по нынешнему курсу на затягивание кризиса.

За 35 лет независимости мы уже потеряли примерно половину населения из-за эмиграции, низкой рождаемости и теперь еще и конфликта. Мы не можем позволить себе продолжать политику <...>, которая все больше напоминает <....> обогащение узкого круга лиц и разрушение нации. И это независимо от того, насколько это выгодно с геополитической точки зрения определенным западным политическим силам, — высказалась она.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский опасается окончания боевых действий, так как единственными действенными рычагами удержания власти для него сейчас остаются кризис и запугивание населения. По мнению экс-спикера, у главы государства почти нет компетентных помощников, которые могли бы выработать курс на сплочение общества.

Кроме того, экс-спикер Зеленского сообщила, что миллионы граждан страны, несогласных с противостоянием с Россией, устроили в Сети «интернет-революцию». Мендель отметила, что простые люди наполнили соцсети своими сообщениями, постами и роликами, где выражают неприятие политики властей, настаивающих на продолжении боевых действий, а также осуждают националистическую агитацию.