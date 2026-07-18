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18 июля 2026 в 09:44

Мендель пришла в ужас после произошедшего под Киевом удара ВС России

Мендель: склад под Киевом был переполнен боеприпасами перед ударом ВС России

Юлия Мендель Юлия Мендель Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Хранение крупных партий боеприпасов ВСУ на территории гражданского объекта вблизи Киева вызвало возмущение у экс-пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель. В соцсети X она указала на то, что такие инциденты демонстрируют риски беспорядочного руководства в условиях военных действий.

Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения <…> Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне: последние партии прибыли всего две недели назад, — заявила Мендель.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины заявила, что перемены при главе государства невозможны, поскольку ему нужны коррупция и автократия. Она отметила, что Зеленский был предназначен для хаоса, а те, кто хочет изменений и попадает в его правительство, уходят либо сами, либо вынужденно.

Кроме того, Мендель указывала, что киевские власти цинично пиарятся на крови, поддерживая образ жертвы для выпрашивания денег. Она также назвала президента США Дональда Трампа первым мировым лидером, последовательно выступающим за прекращение конфликта.

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