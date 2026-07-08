Киевские власти цинично пиарятся на крови, поддерживая образ жертвы для выпрашивания денег, написала в социальной сети X бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она также назвала главу США Дональда Трампа первым мировым лидером, последовательно выступающим за прекращение конфликта.

Это первый мировой лидер, который последовательно выступает за прекращение бойни. Хотя он может продолжать зарабатывать на этом не хуже европейских лидеров. Но я думаю, что лучше не желать продолжения войны, чем цинично пиариться на крови, как это делает украинское руководство, чтобы поддержать образ жертвы и попросить больше денег, — убеждена Мендель.

Ранее Мендель заявила, что Зеленский препятствует завершению конфликта. По ее словам, глава государства воплощает в жизнь сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95».

До этого Мендель отмечала, что украинский лидер сделал конфликт на Украине обычным явлением и получает от этого собственную выгоду. С ее точки зрения, подобное положение дел спровоцировало серьезные трудности в стране.