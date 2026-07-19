США начали новую серию авиаударов по Ирану

Вооруженные силы США приступили к нанесению очередной серии авиаударов по территории Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). По информации ведомстве, целью операции является ослабление возможностей Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

В командовании сообщили, что удары также направлены на то, чтобы «наказать» Корпус стражей исламской революции. Речь идет про атаки на американских военнослужащих в Иордании, которые произошли прошлой ночью.

Ранее сообщалось, что иранская армия нанесла удары по военным объектам и топливным резервуарам США в Бахрейне. При этом отмечается, что целью атаки стали объекты американской инфраструктуры на территории страны.

Между тем военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Иран изменит тактику и перейдет от обороны к наступательным действиям, если Соединенные Штаты не прекратят удары в ближайшие дни. По его словам, иранские военные готовы изменить подход к ведению боевых действий в случае продолжения атак. Иран может перейти к фазе «наступления и полного уничтожения».