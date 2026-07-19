В Венесуэле раскрыли новые данные после разрушительного землетрясения В Венесуэле число погибших при землетрясении достигло 5119 человек

В Венесуэле сообщили о росте числа жертв разрушительного землетрясения до 5119 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес на своей странице в соцсети. Согласно опубликованной правительственной информации, ранения получили 16 740 человек, а 17 907 жителей лишились жилья.

Власти заявили, что спасательные службы помогли 6462 людям, а медицинская помощь была оказана более 38 тыс. пострадавших. После землетрясения полностью разрушились 190 зданий, еще 856 объектов получили значительные повреждения. В 107 временных лагерях разместили 21 470 человек, а помощь была передана 128 324 семьям.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Были зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Венесуэле для преодоления последствий разрушительного землетрясения, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия уже направила в страну палатки для временного размещения людей, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.