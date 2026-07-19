Стало известно о ситуации с дорогами после пожара в Ногинске

Стало известно о ситуации с дорогами после пожара в Ногинске Семенов: в Ногинске сохраняют перекрытия дорог до устранения пожара на нефтебазе

В Ногинске продолжают действовать ограничения на движение транспорта из-за пожара на нефтебазе, сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов в мессенджере МАКС. По его словам, ограничения будут сняты после полного завершения работ по ликвидации возгорания.

Перекрытие ряда дорог и перекрестков временно сохраняется до полного устранения пожара на нефтебазе. На месте развернута магистральная рукавная линия, необходимая для работы пожарных подразделений, — написал Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил: в подмосковном городе Ногинске зафиксировано возгорание на территории нефтебазы в Богородском городском округе на фоне атаки беспилотников. Он отметил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты и оперативные службы, а к тушению привлечены силы МЧС, которые оперативно локализовали угрозу распространения огня.

Позже стало известно, что из родильного дома в Ногинске были срочно эвакуировано 20 рожениц. Также, по данным Семенова, было вывезено семь младенцев.