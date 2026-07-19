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19 июля 2026 в 03:21

«Выпускные яйца»: в России готовят кулинарный словарь русского языка

В России разрабатывают словарь русских кулинарных терминов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В России готовят кулинарный словарь русского языка, который планируется включить в ГОСТ «Традиционная русская кухня», рассказала РИА Новости автор федерального проекта «Гастрономическая карта России» и куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова. Работа над словарем ведется в составе рабочей группы Минпромторга России.

В него планируют включить русские названия блюд и кулинарных техник, многие из которых необходимо вернуть в активное употребление. В качестве примера она привела яйцо пашот. По словам эксперта, в русском языке такое блюдо называется «выпускные яйца». Это название связано со способом приготовления, когда яйцо без скорлупы аккуратно выпускают в горячую воду.

Шаповалова также предложила использовать слово «болтунья» вместо заимствованного названия «скрэмбл». По ее мнению, русский язык является достоянием страны, поэтому важно помнить собственные кулинарные термины. При этом она отметила, что не все иностранные слова имеют русские аналоги.

Эксперт рассказала, что по образованию является лингвистом и преподавателем английского языка. Она отметила, что поиск исконно русских названий блюд требует серьезной исследовательской работы.

Ранее сообщалось, что самым большим количеством значений в русском языке обладает глагол «идти». Слово используется не только в прямом значении, связанном с движением, но и для описания самых разных процессов и явлений. Так, глагол может передавать течение времени («годы идут»), ход событий («дела идут хорошо»), использоваться для выражения соответствия («это платье тебе идет») или обозначать процесс достижения цели («идти к цели»).

Общество
Россия
словарь
Минпромторг
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