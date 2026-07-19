Скончался двукратный призер чемпионатов СССР по футболу Сергей Агашков

Двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР по футболу в составе московского «Торпедо» Сергей Агашков умер после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба столичного клуба в соцсетях. Ему было 63 года.

За «Торпедо» он выступал в 1987–1991 и 1994–1997 годах. В составе московской команды футболист дважды становился бронзовым призером чемпионата СССР. Медали он завоевал по итогам сезонов 1988 и 1991 годов. В последние годы Сергей Агашков работал тренером в академии «Торпедо».

Ранее стало известно, что советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, сообщил в социальных сетях его пасынок Всеволод Москвин. Он не указал причины смерти.

До этого говорилось о смерти художника-постановщика, педагога, члена Союза кинематографистов России Сергея Иванова. Он ушел из жизни 17 июля в возрасте 65 лет.

Также сообщалось, что причиной смерти режиссера программы «КВН», вдовы бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Ее не стало на 79-м году жизни.