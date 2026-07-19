«Откровенно враждебное»: в МИД РФ отреагировали на помощь Японии Киеву

Россия считает сотрудничество Японии с Украиной в сфере беспилотников враждебным шагом, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС. Так он прокомментировал развитие связей между японскими производителями дронов и украинскими разработчиками.

Отслеживаем ситуацию в области развития сотрудничества японских производителей дронов с украинскими разработчиками боевых беспилотников. Учитывая систематические террористические провокации Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России, квалифицируем такое сотрудничество с киевским режимом как откровенно враждебное действие: украинские дроны убивают простых мирных граждан России, и Токио этому способствует, — сказал Руденко.

По его словам, Москва внимательно следит за развитием сотрудничества Японии и Украины в области беспилотных технологий. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что считают такую деятельность поддержкой действий Киева.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил: Россия обеспокоена тем, что Токио оказывает военно-техническое содействие Киеву. Об этом он сказал в ходе встречи с депутатом и главой комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки.