Россия обеспокоена тем, что Токио оказывает военно-техническое содействие Киеву, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в ходе встречи с депутатом и главой комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем Мунэо Судзуки. В рамках беседы ему были изложены подходы Москвы к актуальным вопросам международной повестки дня, включая положение дел вокруг кризиса на Украине.

До японского законодателя была доведена обеспокоенность вырисовывающейся линией Токио на военно-техническое содействие киевскому режиму, подчеркнута контрпродуктивность такой политики для перспектив отношений между Россией и Японией, — сказано в сообщении.

Ранее Судзуки выразил мнение, что Россия является великой державой. В ходе встречи с журналистами политик подчеркнул исключительную устойчивость страны, обладающей колоссальными ресурсами.

Также глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем констатировал, что антироссийские санкции, введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды, нанесли ущерб лишь национальным интересам Токио. По его мнению, соответствующие ограничения стали «негативным наследием», доставшимся от предыдущих властей.