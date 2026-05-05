Депутат из Японии признался, к чему на самом деле привели санкции против РФ Судзуки: японские санкции против России навредили национальным интересам Токио

Санкции против России, введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды, нанесли ущерб национальным интересам Токио, заявил японский депутат Мунэо Судзуки. По его словам, которые приводит РИА Новости, эти ограничения стали «негативным наследием», доставшимся от предыдущих властей.

При премьер-министре Кисиде он полностью последовал за [бывшим президентом США Джо] Байденом, и это осталось негативным наследием. Я считаю, что это было плохо и повредило национальным интересам, — признался Судзуки.

Ранее депутат отмечал, что приехал в столицу России, чтобы добиться прорыва в отношениях Москвы и Токио. Он отметил, что экс-премьеру Фумио Кисиде не стоило идти на поводу у США и присоединяться к антироссийским санкциям. По словам парламентария, на данный момент отношения сторон развиваются в позитивном ключе. Прежде Судзуки посещал Москву в 2023-м, 2024-м и в конце 2025 года.

До этого Судзуки заявлял, что хочет добиться возобновления переговоров по рыболовству между Москвой и Токио. По его словам, он готовится к встрече с замглавы Федерального агентства по рыболовству Андреем Яковлевым. Переговоры намечены на 5 мая.