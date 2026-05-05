Японский депутат Мунэо Судзуки рассказал РИА Новости, что приехал в столицу России, чтобы добиться прорыва в отношениях Москвы и Токио. Он отметил, что экс-премьеру Фумио Кисиде не стоило идти на поводу у США и присоединяться к антироссийским санкциям.

Экс-премьер-министр Фумио Кисида должен был бы так сделать (как Синдзо Абэ, отказавший экс-президенту США Бараку Обаме в введении санкций против России. — NEWS.ru), но его утянул за собой [бывший президент США Джо] Байден, и сейчас отношения Японии и России можно назвать худшими за все послевоенное время. Я считаю, что как можно скорее нужно найти прорыв из этого. Считая так, я приехал и в этом году, — отметил Судзуки.

По словам парламентария, на данный момент отношения сторон развиваются в позитивном ключе. Отмечается, что Судзуки посещал Москву в 2023-м, 2024-м и в конце 2025 года.

Ранее депутат заявил, что хочет добиться возобновления переговоров по рыболовству между Москвой и Токио. По его словам, он готовится к встрече с замглавы Федерального агентства по рыболовству Андреем Яковлевым. Переговоры намечены на 5 мая.