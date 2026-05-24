США отложат поставки Японии ракет Tomahawk

FT: США могут перенести поставки ракет Tomahawk Японии из-за войны с Ираном

США могут сдвинуть сроки поставок крылатых ракет Tomahawk Японии из-за дефицита вооружений после войны против Ирана, сообщает газета Financial Times. По их данным, поставки могут перенести на два года.

Япония рассчитывала получить 400 ракет Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км в период с 2025 по 2027 финансовый год, писали представители СМИ. Как сообщало агентство Bloomberg, США уведомили Японию о том, что не смогут передать 400 крылатых ракет Tomahawk к марту 2028 года. Причиной называлось истощение запасов вооружений в ходе противостояния с Ираном.

По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, США израсходовали более тысячи ракет Tomahawk за первые пять недель войны против Ирана. До начала боевых действий на вооружении Соединенных Штатов находилось около 3,1 тыс. таких ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности с Ираном почти согласованы. По его словам, в рамках сделки планируется открыть Ормузский пролив. Он отметил, что окончательные детали сделки уже в процессе обсуждения.

