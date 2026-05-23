23 мая 2026 в 15:28

Захарова рассказала, что Токио запретил журналистам писать о теракте в ЛНР

Власти Японии запретили своим корреспондентам освещать террористический акт в Старобельске, где в результате удара ВСУ по колледжу погибли и пострадали десятки людей, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она также сообщила об отказах со стороны других крупнейших западных СМИ, передает РИА Новости.

Мы получили информацию о том, что Токио, соответствующая официальная структура, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельска, — сказала Захарова.

Ранее дипломат рассказала, что канал CNN и издание BBC отказались посещать город Старобельск в ЛНР, где ВСУ устроили теракт. Она высмеяла поведение иностранных СМИ заставкой из юмористического киножурнала «Ералаш».

До этого Захарова объявила об организации посещения места трагедии для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов. Представитель МИД назвала откровенной ложью выступление постпреда Латвии Саниты Павлюты-Десландес, которая, по ее словам, потеряла достоинство, заявляя в Совете Безопасности ООН, что удара ВСУ по колледжу якобы не было.

