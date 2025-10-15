Хазанов ответил нападением на журналиста на вопрос о проданной недвижимости Хазанов набросился на корреспондента SHOT после вопроса о недвижимости

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов мог наброситься на корреспондента SHOT, когда тот задал вопрос о проданных квартирах, сообщает одноименный Telegram-канал. По информации авторов, инцидент мог произойти у подъезда дома на Арбате.

По информации авторов, сначала они задали вопрос об имуществе после спектакля с участием Хазанова. Также корреспондент поинтересовался, собирается ли артист уезжать из России. SHOT сообщил, что юморист не стал прямо отвечать на вопросы. Затем корреспондент подкараулил Хазанова у дома, после чего беседа могла перерасти в конфликт с рукоприкладством, передают на канале.

Ранее Хазанов отказался комментировать журналистам новость о том, что он продает свою недвижимость в России. Он ответил, что не считает нужным высказываться по этому поводу.

До этого Telegram-канал SHOT информировал, что артист продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. В материале сказано, что соответствующие объекты находятся в Москве и области. Среди них упоминаются квартиры на улице Малая Молчановка (246 квадратных метров за 237 млн рублей) и в Пресненском районе (255 «квадратов» за 232 млн рублей)