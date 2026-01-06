Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 22:46

Трамп неудачно пошутил о своем интеллекте перед республиканцами

Трамп заявил республиканцам о своем интеллектуальном превосходстве

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

На встрече с республиканцами президент США Дональд Трамп позволил себе рискованную шутку, сравнив свой ум с интеллектом законодателей. Однако он моментально откорректировал высказывание.

Выступая перед членами палаты представителей от своей партии, американский лидер отметил их заслуги и длительный политический стаж. Затем он перешел к неоднозначному сравнению.

Вы — гениальные люди, многие из вас в этом бизнесе дольше, чем я. Это делает меня умнее вас, правда? Потому что посмотрите, где я, правда? — сказал Трамп.

Практически сразу он осознал, что его слова можно понять превратно. Поэтому Трамп тут же поправился, что «нет, не делает».

Ранее стало известно, что Трамп начал кривляться во время выступления перед палатой представителей. В ходе общения с прессой американский лидер внезапно перестал произносить связную речь, начал гримасничать и издавать нечленораздельные звуки.

Трамп также выступил за введение обязательных когнитивных тестов для американских президентов и вице-президентов. До этого республиканец говорил, что прошел полное обследование, включая проверку интеллектуальных способностей.

Дональд Трамп
интеллект
республиканцы
шутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чудесный праздник»: Путин обратился к православным христианам в Рождество
Средства ПВО перехватили 23 украинских дрона за три часа
В Храме Христа Спасителя в Москве началась праздничная служба
США рассчитывают на компромисс по одному спорному украинскому вопросу
Приметы 7 января — Рождество Христово: что ждать в главный праздник?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 января 2026 года
«В ближайшие недели»: Макрон собирается переговорить с Путиным
Триумф на Олимпиаде, дружба с князем Монако, развод: как живет Журова
На Западе рассказали о стадии обсуждения гарантий безопасности для Украины
Выступление украинских циркачей в Германии завершилось трагедией
Внук Пугачевой опубликовал снимок «идеальной девушки»
Фанаты направляют звезде фильма «Девять с половиной недель» деньги на жилье
Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области
Китайские ученые представили карпа-мутанта
Дополнительные запреты ввели в одном из южных аэропортов России
Трамп неудачно пошутил о своем интеллекте перед республиканцами
На Западе забили тревогу из-за новой тактики России по борьбе с БПЛА ВСУ
В российском регионе объявили карантин из-за опасной инфекции
«Коалиция желающих» согласовала парижскую декларацию по Украине
Умер бразильский легионер «Норильского никеля»
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.