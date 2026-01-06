Трамп неудачно пошутил о своем интеллекте перед республиканцами Трамп заявил республиканцам о своем интеллектуальном превосходстве

На встрече с республиканцами президент США Дональд Трамп позволил себе рискованную шутку, сравнив свой ум с интеллектом законодателей. Однако он моментально откорректировал высказывание.

Выступая перед членами палаты представителей от своей партии, американский лидер отметил их заслуги и длительный политический стаж. Затем он перешел к неоднозначному сравнению.

Вы — гениальные люди, многие из вас в этом бизнесе дольше, чем я. Это делает меня умнее вас, правда? Потому что посмотрите, где я, правда? — сказал Трамп.

Практически сразу он осознал, что его слова можно понять превратно. Поэтому Трамп тут же поправился, что «нет, не делает».

Ранее стало известно, что Трамп начал кривляться во время выступления перед палатой представителей. В ходе общения с прессой американский лидер внезапно перестал произносить связную речь, начал гримасничать и издавать нечленораздельные звуки.

Трамп также выступил за введение обязательных когнитивных тестов для американских президентов и вице-президентов. До этого республиканец говорил, что прошел полное обследование, включая проверку интеллектуальных способностей.