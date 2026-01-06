Трамп начал издавать странные звуки во время выступления Трамп начал корчить рожи во время выступления в палате представителей

Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание общественности эксцентричным поведением, начав кривляться во время выступления перед палатой представителей. В ходе общения с прессой американский лидер внезапно перестал произносить связную речь, начал гримасничать и издавать нечленораздельные звуки. Видеозапись этого момента была опубликована Telegram-каналом Clash Report.

Я действительно хочу... О, да!... Но у нее есть... И... Эх-х, — произнес Трамп.

В тот же день президент затронул тему своего имиджа в глазах первой леди, сообщает Fox News. Он признался, что Мелания Трамп категорически не одобряет его танцы во время митингов и официальных встреч. Сам глава Белого дома не намерен отказываться от своего стиля общения с электоратом. Трамп процитировал слова жены: «Это так не по-президентски», на что ответил: «Но я же стал президентом».

Трамп также выступил за введение обязательных когнитивных тестов для американских президентов и вице-президентов. До этого республиканец говорил, что прошел полное обследование, включая проверку интеллектуальных способностей.