В США запретят смену пола для несовершеннолетних

В США запретят смену пола для несовершеннолетних Конгресс США одобрил закон о запрете операций по смене пола несовершеннолетним

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете проведения операций по смене пола (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) несовершеннолетним. Инициативу поддержали 216 политиков. Большинство из них являются республиканцами.

Потрясающие новости! Мой законопроект о защите невинности детей одобрен палатой представителей, — поделилась автор инициативы Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Политик от республиканцев представляет в конгрессе штат Джорджия. При этом против инициативы выступили 211 законодателей. Все являются демократами, кроме троих. Документ предлагает приравнять детям операции и другие процедуры по смене пола к преступлениям.

Ранее в Казахстане сенат парламента окончательно одобрил закон, который запрещает распространять в публичном пространстве данные, пропагандирующие педофилию и ЛГБТ. Соответствующий документ, принятый в двух чтениях, направлен на подпись президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.