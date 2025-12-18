Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:06

В США запретят смену пола для несовершеннолетних

Конгресс США одобрил закон о запрете операций по смене пола несовершеннолетним

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете проведения операций по смене пола (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) несовершеннолетним. Инициативу поддержали 216 политиков. Большинство из них являются республиканцами.

Потрясающие новости! Мой законопроект о защите невинности детей одобрен палатой представителей, — поделилась автор инициативы Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Политик от республиканцев представляет в конгрессе штат Джорджия. При этом против инициативы выступили 211 законодателей. Все являются демократами, кроме троих. Документ предлагает приравнять детям операции и другие процедуры по смене пола к преступлениям.

Ранее в Казахстане сенат парламента окончательно одобрил закон, который запрещает распространять в публичном пространстве данные, пропагандирующие педофилию и ЛГБТ. Соответствующий документ, принятый в двух чтениях, направлен на подпись президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

США
палата представителей
смена пола
дети
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков высказался о политических качествах Путина
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа
Песков точку в вопросе возращения России в G7
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Безопасный десерт для малышей: рисовые шарики без сахара и аллергенов
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.