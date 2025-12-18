В Казахстане утвердили аналогичный российскому закон вопреки критике Европы

Сенат Парламента Казахстана окончательно одобрил закон, запрещающий распространение в публичном пространстве информации, пропагандирующей педофилию и ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает BAQ.kz. Теперь принятый в двух чтениях документ направлен на подпись президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Документ запрещает размещение информации о пропаганде педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации в публичном пространстве, СМИ, телекоммуникационных сетях и на онлайн-платформах, — говорится в материале.

Поправки также затрагивают архивную сферу. Доступ к документам Национального архивного фонда, содержащим сведения о частной жизни и семейной тайне, будет ограничен на 75 лет с момента их создания.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что в Европе продолжается агрессивное навязывание псевдоценностей, причем с самого раннего возраста. В качестве примера он привел Великобританию, где для эксперимента 226 детям в возрасте от 10 лет, считающими себя трансгендерами, будут вводить блокаторы полового созревания.