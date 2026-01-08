В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь Опубликовано видео с дикой лошадью Пржевальского в Чернобыльской зоне

Дикую лошадь Пржевальского заметили на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, сообщила пресс-служба природоохранного учреждения. Животное искало корм под снегом и попало в объектив одной из видеокамер.

Кажется, что диким лошадям зимой некомфортно и холодно? Да нет! Лошадей Пржевальского не напугаешь ни снегами, ни морозами, ни метелями, — говорится в публикации.

В заповеднике отметили, что популяция отличается высокой активностью и продолжает осваивать лесные массивы и открытые пространства зоны отчуждения. Специалисты напомнили, что эти животные происходят из суровых полупустынь Монголии, что объясняет их выносливость.

По словам сотрудников, условия Чернобыля оказались для вида благоприятными. Благодаря отсутствию людей и обилию растительности лошади успешно переживают зиму и сформировали полностью автономную популяцию.

Лошадь Пржевальского считается редким видом и занимает особое место в животном мире: это единственный оставшийся на Земле настоящий дикий вид лошади, который никогда не был одомашнен и не происходит от домашних пород. В отличие от всех современных лошадей, вернувшихся в дикую природу после одомашнивания, эти животные сохранили исходный генетический тип и поведение.

Ранее в Чернобыльской зоне ученые обнаружили необычный гриб — Cladosporium sphaerospermum. Он не только способен выживать в экстремальных условиях, но и использует радиацию для своего роста.