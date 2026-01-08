Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 20:51

В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь

Опубликовано видео с дикой лошадью Пржевальского в Чернобыльской зоне

Фото: Karl-Heinz Schein/search//Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Дикую лошадь Пржевальского заметили на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, сообщила пресс-служба природоохранного учреждения. Животное искало корм под снегом и попало в объектив одной из видеокамер.

Кажется, что диким лошадям зимой некомфортно и холодно? Да нет! Лошадей Пржевальского не напугаешь ни снегами, ни морозами, ни метелями, — говорится в публикации.

В заповеднике отметили, что популяция отличается высокой активностью и продолжает осваивать лесные массивы и открытые пространства зоны отчуждения. Специалисты напомнили, что эти животные происходят из суровых полупустынь Монголии, что объясняет их выносливость.

По словам сотрудников, условия Чернобыля оказались для вида благоприятными. Благодаря отсутствию людей и обилию растительности лошади успешно переживают зиму и сформировали полностью автономную популяцию.

Лошадь Пржевальского считается редким видом и занимает особое место в животном мире: это единственный оставшийся на Земле настоящий дикий вид лошади, который никогда не был одомашнен и не происходит от домашних пород. В отличие от всех современных лошадей, вернувшихся в дикую природу после одомашнивания, эти животные сохранили исходный генетический тип и поведение.

Ранее в Чернобыльской зоне ученые обнаружили необычный гриб — Cladosporium sphaerospermum. Он не только способен выживать в экстремальных условиях, но и использует радиацию для своего роста.

лошади
Чернобыль
животные
радиоактивность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авербух выступил против показа Олимпиады-2026 на российском телевидении
«Застолбить место»: эксперт раскрыл планы нефтяников из США на Венесуэлу
Венесуэла объявила о масштабном освобождении заключенных
Швейцария отказалась вступать в коалицию по поддержке Украины
Сенат США ограничил Трампа в решениях по Венесуэле
Женщину «схватил» инфаркт во время зимней ночной рыбалки
Париж парализован из-за тракторного нашествия разгневанных фермеров
Европейскую страну охватили протесты против политики США в Венесуэле
«Кровожадные вожди»: раскрыто положение бойцов ВСУ на передовой
Отпуск в 2026 году: как выбрать самый выгодный месяц?
Фигуристка Горбачева вернулась домой из Германии в инвалидном кресле
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.