Фермер выстроил около тысячи лошадей в надпись «8 Марта» Фермер из Башкирии поздравил женщин надписью из лошадей

Сагитзян Идиятуллин из Иглинского района Башкирии оригинально поздравил женщин с 8 Марта, выложив на снегу надпись из лошадей, кадрами он поделился в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На опубликованных снимках видно, как сотни животных выстроились рядами, образуя фразу «8 Марта».

Фермер рассказал, что сначала трактором выложил на поле в селе Улу-Теляк сено в форме надписи, а затем запустил туда табун — около тысячи лошадей. Всего в хозяйстве Идиятуллина 1500 голов, поэтому сделать такую композицию было несложно.

Поздравление посвятили всем женщинам страны. Автор идеи признался, что хотел бы переснять видео с квадрокоптера красивее, но сейчас эксплуатация беспилотников запрещена.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. В поздравлении глава государства особо отметил женщин, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, подчеркнув их мудрость, милосердие и способность преодолевать любые трудности.

Вместе с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к женщинам с праздничным поздравлением. Спикер назвал их продолжательницами человеческого рода, созданными для тепла и заботы, и пожелал им здоровья, удачи и благополучия.