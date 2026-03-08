Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 00:08

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем 8 марта

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил их мудрость, милосердие и способность делать мир лучше.

Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее, а материнская любовь остается в сердце каждого человека на всю жизнь, согревает, умножает радостные эмоции и придает сил в самую трудную минуту испытаний, — сказал Путин.

Российский лидер отдельно поблагодарил женщин, выполняющих задачи в зоне СВО. Он подчеркнул, что им подвластно все, и пожелал счастья, здоровья и благополучия.

Ранее в преддверии Международного женского дня Роскосмос опубликовал снимки туманностей, напоминающих цветы. В пресс-службе корпорации добавили, что облака межзвездного газа находятся на расстоянии тысяч световых лет.

До этого заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru сообщил: празднование Международного женского дня не освобождает от соблюдения Великого поста. По его словам, существует множество блюд, которыми можно заполнить праздничный стол, не нарушая ограничений.

