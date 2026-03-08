«Вашингтон» с Овечкиным проиграл третий матч подряд в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Бостоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.

В составе победителей шайбы забросили Павел Заха на 25-ой минуте, Виктор Арвидссон (45-я) и Элиас Линдхольм (60-я). Единственный гол у «Вашингтона» на счету белорусского нападающего Алексея Протаса (28-я).

Российский форвард гостей Александр Овечкин не набрал очков в этом матче, но установил новое достижение. Он провел 1555-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 16-е место по этому показателю, обойдя Джерома Игинлу.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил надежду, что на Олимпийских играх — 2030 встретятся сборные США и России по хоккею. В комментарии под постом пресс-службы американской сборной по хоккею в соцсети X он поздравил американскую сборную с победой на Олимпийских играх — 2026.

До этого сборная США завоевала титул олимпийских чемпионов по хоккею, обыграв команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Этот триумф стал для американцев первым золотом зимних Игр в данном виде спорта с 1980 года.