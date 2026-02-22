Американские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами Сборная США по хоккею обыграла Канаду в овертайме на Олимпиаде

Сборная США завоевала титул олимпийских чемпионов по хоккею, обыграв команду Канады в овертайме со счетом 2:1. Этот триумф стал для американцев первым золотом зимних Игр в данном виде спорта с 1980 года.

Историческая победа позволила американским спортсменам прервать многолетнюю серию без высших наград на олимпийском турнире. Счет на шестой минуте матча открыл американский хоккеист Мэтт Болди. После него передачи на свой счет записали Остон Мэттьюс и Куинн Хьюз. Несколько раз ворота сборной США «спас» вратарь Коннор Хеллебайк.

На 39-й минуте игры выправить счет в пользу Канады попытался защитник Кейл Макар. Однако сборная Канады так и не реализовала большинство в формате «пять на три».

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.