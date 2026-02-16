Зимняя Олимпиада — 2026
Канадский чемпион назвал позором Олимпиаду без сборной России

Канадский чемпион Эспозито назвал позором недопуск России на Олимпиаду в Милане

Фил Эспозито Фил Эспозито Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press
Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. В интервью ТАСС он назвал отсутствие российских атлетов на турнире позором и большой потерей для мирового спорта.

Эспозито подчеркнул, что без участия сильнейших игроков мира турнир нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает, — заявил ветеран канадского хоккея.

Мнение Эспозито разделяет и американский нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски. Он констатировал, что Олимпиада-2026 не может считаться полноценной без участия российских хоккеистов. По его словам, России всегда привозит на турнир сильнейший состав.

До этого стало известно, что большинство игроков НХЛ уверены, что сборная России могла бы бороться за олимпийские медали в Италии, следует из анонимного опроса The Athletic. Примерно 88% опрошенных считают российскую команду потенциальным призером.

