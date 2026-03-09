Названа предварительная причина удара США по школе для девочек в Иране CBS: США могли поразить школу для девочек в Иране из-за старых разведданных

Американские военные могли атаковать школу для девочек на юге Ирана из-за использования устаревших данных разведки, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на свои источники. Предварительные результаты расследования указывают на высокую вероятность ответственности США за этот инцидент.

Собеседник журналистов пояснил, что в старых материалах учебное заведение значилось как часть иранского военного объекта. Ошибка могла произойти именно из-за неверной идентификации цели.

Израильские вооруженные силы не проводили никаких операций в данном районе в день трагедии, утверждают еще два источника. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли пояснила, что официальное разбирательство по этому делу еще продолжается. Рядом со школьным зданием находятся два объекта Корпуса стражей Исламской революции, который считается элитной частью армии Ирана, подчеркивают журналисты.

Ранее посол Исламской Республики в РФ Казем Джалали утверждал, что именно военные Израиля нанесли ракетный удар по начальным школам в Минабаде и Ламерде. Он отмечал, что солдаты еврейского государства будут привлечены к международной уголовной ответственности. В результате этой трагедии погибли 165 учениц. Дипломат пояснил, что такие действия — грубое нарушение норм гуманитарного права.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также говорил, что атака на начальную школу для девочек в городе Минаб стала настоящей бойней и военным преступлением. Он пояснил, что теперь Тегеран имеет законное право на самооборону.